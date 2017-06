Explosie op bus in Parijs te wijten aan technisch defect

EB

26/06/17 - 20u57

© Twitter.

Op een reizigersbus in Parijs zou zich vanavond een zware explosie hebben voorgedaan. De ontploffing zou zijn gebeurd in het noord-oosten van de Franse hoofdstad. Op dit moment is de berichtgeving niet eensluidend. De explosie zou toe te schrijven zijn aan een technisch defect aan de bus, waarna brand uitbrak.



later meer