Russen vinden Stalin nog altijd de belangrijkste mens in de geschiedenis, Poetin krijgt tweede plaats

26/06/17



Voor de tweede keer op rij hebben de Russen in een opiniepeiling de vroegere Sovjet-dictator Josef Stalin als de belangrijkste persoon in de geschiedenis aangewezen, zo heeft het onafhankelijke Levada-Centrum voor Sociologisch Onderzoek in Moskou vandaag bekendgemaakt.