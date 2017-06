Noorse politie opent klopjacht op vernielers van penisrots

Tom Tates

26/06/17 - 14u49 Bron: AD.nl

De Trollpikken-rots in al zijn glorie, vooraleer hij dit weekend werd vernield. © Trollpikken.

Noorwegen De Noorse politie zet alles op alles om de vandalen op te sporen die afgelopen weekend een belangrijke toeristische attractie in de gemeente Eigersund hebben vernield. Het gaat om de zogenoemde 'Trollpikken': een uitstekend rotsblok dat een beetje lijkt op een penis in opgewonden toestand. "We gaan de daders vinden die onze berg hebben ontmand", verzekeren de autoriteiten.

De Trollpikken, ontmand door onbekenden. © afp.

De omhoog wijzende rots was al jaren een populaire bestemming voor wandelaars en klimmers in de bergen bij Eigersund in het zuiden van Noorwegen. Een paar dagen geleden werd duidelijk dat het stenen 'geslachtsdeel' op de grond lag onder de plek waar het al sinds mensenheugenis had 'gestaan'. Volgens de politie is de Trollpikken het slachtoffer geworden van vandalen, omdat er op de keiharde steensporen zijn aangetroffen van beitels en een drilboor.



De gemeente Eigersund wil het markante rotsblok hoe dan ook weer laten terugplaatsen. Het geld dat daarvoor nodig is - circa 20.000 euro - moet bijeen worden gebracht via een inzamelingsactie. "De Trollpikken zal terugkeren in het landschap", staat in een officiële verklaring. Een aannemer is al bereid gevonden het opvallende klusje te klaren. Tegen Noorse media vertelde hij dat zijn bedrijf zoiets makkelijk kan. "Wij hebben de viagra om dit voor elkaar te boksen."