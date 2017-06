Zesde meteoriet ooit in Nederland gevonden

Bewerkt door: jv

26/06/17 - 07u16 Bron: Belga

Een meteoriet heeft in januari een dakpan in Noord-Holland verbrijzeld. De zeldzame vondst wordt vandaag bekendgemaakt door wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center in Leiden, meldt de Volkskrant.

Op het dak van een schuur in een woonwijk in Broek in Waterland sloeg op woensdag 11 januari aan het eind van de middag een meteoriet in. De bewoners waren niet thuis en hadden van de inslag niets gemerkt. De steen was zo'n 10 centimeter groot en woog een halve kilo. De buitenkant was helemaal zwartgeblakerd. Het bleek L6-chondriet te zijn.



Naar schatting valt er in Nederland eens in de drie jaar een meteoriet van dit formaat. De meeste worden nooit gevonden. Het is pas de zesde gevonden meteoriet ooit in Nederland, zegt onderzoeker Marco Langbroek in de krant.