Belgische automobilist verongelukt bij politieachtervolging in Eindhoven

Bewerkt door: ib

26/06/17 - 05u20 Bron: AD

© anp.

In het Nederlandse Eindhoven is deze nacht een waarschijnlijk Belgische automobilist om het leven gekomen bij een achtervolging door de politie. De auto met een Belgisch kenteken raakte van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. Twee andere inzittenden raakten gewond.

De politie zette de achtervolging in toen de bestuurder van de auto een stopteken negeerde bij een algemene politiecontrole. De auto reed op hoge snelheid tegen een boom en is total loss. De achtervolgende agenten bleven ongedeerd.



Traumahelikopter

Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen. De bestuurder werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. De twee gewonden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek.