Belg komt om bij achtervolging in Eindhoven, gewonde bestuurder in ons land gezocht voor gevangenisstraf

Bewerkt door: IB, SPS, ADN

26/06/17 - 13u34 Bron: ANP, Belga

© anp.

Een 29-jarige Belg uit Molenbeek is afgelopen nacht in Eindhoven om het leven gekomen bij een achtervolging door de politie. Het voertuig waarin hij zat, botste tegen een boom. De 29-jarige bestuurder uit Brussel en een twintigjarige inzittende uit Meise raakten ernstig gewond. De gewonde bestuurder werd in België gezocht voor een gevangenisstraf, die hij nog moet uitzitten.

© anp. De politie had vannacht rond 01.30 uur de achtervolging ingezet op het voertuig dat wegreed voor een politiecontrole. De politie gaf de wagen op de Aalsterweg een stopteken voor een algemene controle, maar bij het zien van de politie stoof de wagen weg. De vlucht eindigde met een klap tegen een boom op de ventweg van de Boutenslaan.



Het 29-jarige slachtoffer, afkomstig uit Sint-Jans-Molenbeek, zat als bijrijder in de auto. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.