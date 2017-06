"Airbagmaker Takata vraagt faillissementsbescherming aan"

Bewerkt door: ib

26/06/17 - 03u56 Bron: Belga

© afp.

De Japanse autotoeleverancier Takata, die met een enorme schuldenberg kampt na massale terugroepacties van defecte airbags, heeft beslist maandag faillissementsbescherming aan te vragen. Dat heeft het bedrijf bevestigd.

De faillissementsbescherming werd zowel in Tokio als in de VS aangevraagd, aldus een woordvoerder na een raad van bestuur. In Europa zou geen aanvraag tot insolventie zijn gepland.



De groep heeft een akkoord gesloten om zijn activiteiten te verkopen aan de Amerikaanse toeleverancier Key Safety Systems, dat in Chinese handen is, voor een bedrag van 175 miljard yen (1,4 miljard euro).



Takata zou meer dan 1.000 miljard yen (meer dan 8 miljard euro) schulden torsen. Dat zou van Takata het grootste na-oorloogse bankroet van Japan maken.