In Istanboel opgepakte Nederlandse cameraman vrijgelaten

25/06/17 - 23u49 Bron: Belga

De Nederlandse journalist Bram Janssens (midden) wordt opgepakt in Istanboel terwijl hij een LBGTI-protest aan het coveren was. © ap.

De Nederlandse cameraman Bram Janssen, die werkt voor persbureau AP, is vandaag in het Turkse Istanboel opgepakt tijdens een parade voor onder meer homo's, lesbiennes en transgenders. AP heeft dat vandaag bevestigd. Rond middernacht werd duidelijk dat de man weer op vrije voeten is.