Toeristenboot met 150 passagiers zinkt in Colombia: "Drie doden en dertig vermisten"

25/06/17 - 23u22 Bron: BBC, Noticias RCN, twitter

Passagiers van de zinkende boot staan uit voorzorg zoveel mogelijk op het bovenste dek. © Twitter: @LAFM.

video In het meer van El Penol de Guatapé, een toeristisch oord in het noordwesten van Colombia, is een grote toeristenboot gezonken. Volgens de Colombiaanse politie zijn daarbij minstens drie doden zijn gevallen. Ook zijn er nog dertig mensen vermist. Op de boot zaten zo'n 150 mensen. Ten tijde van de ramp zou een huwelijksfeest aan boord gaande zijn geweest.