"Om te voorkomen dat meneer zelf hard gaat rijden": agenten brengen zoon naar ernstig zieke vader in ziekenhuis

25/06/17

Politieagenten uit het Nederlandse Voorst (provincie Gelderland) twijfelden dit weekend geen moment. Ze brachten een man naar zijn ernstig zieke vader in een ziekenhuis in de stad Enschede. "De mogelijkheid om afscheid te nemen werd met de minuut kleiner..."

Het tweetal kreeg vrijdagavond laat van de meldkamer het verzoek om naar een woning in het dorp Twello te gaan. De vader van de bewoner zou in kritieke toestand in het ziekenhuis in Enschede zijn opgenomen. "Na het wakker maken van meneer en het overbrengen van het bericht zochten wij opnieuw contact met het ziekenhuis, maar helaas bleek de toestand van de patiënt verslechterd. Mijn collega en ik keken elkaar aan... Eén blik was genoeg en de ideeën hetzelfde... Om te voorkomen dat meneer zelf hard gaat rijden gaan wij hem brengen", schrijven de agenten vandaag op Facebook.



Ze reden ruim 60 kilometer over de A1 vanuit Twello naar Enschede. Ze reden daarbij naar eigen zeggen niet zo hard als tijdens een spoedrit, maar wel met verhoogde snelheid.



Wonderbaarlijk

De man kon uiteindelijk op tijd bij z'n vader zijn om afscheid te nemen. Hoewel... dat afscheid kwam er ook weer niet. De vader knapte namelijk wonderbaarlijk snel op. "Via Facebook kregen wij van onze passagier het goede bericht dat, tegen alle medische verwachtingen in, zijn vader de nacht doorgekomen is en dat zijn toestand nu enigszins stabiel is!", schrijft de politie.



De mannen zelf gingen na hun 'taxirit' weer snel terug naar de gemeente Voorst, om hun dienst te vervolgen.