Politie Istanboel schiet rubberkogels om Gay Pride te verhinderen

25/06/17 - 17u52 Bron: Belga

Turkije In het Turkse Istanboel heeft de politie rubberkogels afgevuurd om een Gay Pride uiteen te drijven. De autoriteiten hadden de jaarlijkse LGBT-optocht verboden, verwijzende naar de "veiligheid van burgers en toeristen" en de "openbare orde".

© epa. © reuters. Nederlandse cameraman Bram Jansen meegenomen door politie in Cihangir, Istanbul. pic.twitter.com/RC90TVhEMo — Lucas Waagmeester (@NOSWaagmeester)

Ook de twee vorige edities waren verboden. Het evenement was in het voorbije decennium steeds populairder geworden. De initiatiefnemers hadden gezegd dat ze toch van plan waren samen te komen in het stadscentrum, ondanks het verbod, omdat ze vinden dat ze het recht hebben om "vreedzaam bijeen te komen".



Een extreemrechtse groep had ermee gedreigd de parade zelf te verhinderen, mocht de overheid er toestemming voor geven. In een statement verklaarde de gouverneur van Istanboel dat "ernstige reacties" op de geplande mars via sociale media een rol hadden gespeeld in de beslissing om ze te verbieden.



Een Nederlandse cameraman van het persbureau AP, die het politieoptreden in de Turkse stad probeerde vast te leggen op beeld, werd volgens de NOS opgepakt en meegenomen.