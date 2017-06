Duitse socialisten halen zwaar uit naar Merkel

Door: redactie

25/06/17 - 13u57

Martin Schulz, de 'Kanzlerkandidat' van de Duitse sociaaldemocraten. © afp.

Martin Schulz heeft Angela Merkel beschuldigd van "arrogantie van de macht" en "aanvallen tegen de democratie". Schulz is de sociaaldemocratische uitdager van bondskanselier Merkel bij de Duitse verkiezingen in september. Zijn partij SPD hield vandaag een partijcongres voor duizenden aanhangers.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft felle kritiek van Schröder gekregen. © getty. SPD en de CDU van Merkel lagen even nek-aan-nek in de peilingen, maar inmiddels is de kloof weer gegroeid tot 15 procentpunt in het voordeel van Merkel. Schulz zette de eindspurt naar 24 september in met scherpere aanvallen tegen zijn coalitiepartner in de derde regering-Merkel. Potentiële coalitiepartners voor de toekomst, de extreemlinkse Linke, de groenen en de liberale FDP, spaarde Schulz in zijn speech.



Wat Merkel betreft waarschuwde de sociaaldemocratische voorman voor "arrogantie van de macht". Merkel is al aan de macht sinds 2005 en wil er nog een vierde termijn bijdoen. "Ik voorspel het: het grootste gevaar zit hem in de arrogantie van de macht. De mensen voelen dat", zei Schulz, voormalig voorzitter van het Europees Parlement. Volgens Schulz gaat zijn tegenstander ook "systematisch het inhoudelijke debat over de toekomst van het land uit de weg". Hij noemde dat "een aanval tegen de democratie". Lees ook "Als Duitsland en Frankrijk met 1 stem spreken, kan Europa vooruitgang boeken"

Homohuwelijk als breekpunt In het programma van Schulz staan onder meer belastingverlagingen voor gezinnen met lage en gemiddelde inkomens, meer fiscale druk op de rijken en gratis onderwijs. De SPD wil ook een commissie op poten zetten om na te denken over een eventuele vermogensbelasting. Opvallend tot slot is dat Schulz van het homohuwelijk een breekpunt maakt. Hij wil niet in een coalitie stappen als die geen werk wil maken van "het huwelijk voor iedereen". CDU is tegen, Linke, FPD en de groenen zijn voor.



Niet alleen Merkel kreeg er overigens van langs. Schulz had ook wat woorden voor de Amerikaanse president Donald Trump. "We zijn er zeker van (...) dat we niet kunnen rekenen op de onberekenbare president Donald Trump", klonk het. Schulz sprak over Trump naar aanleiding van kritiek van Merkel op Trump na de G7-top, die hij te vaag vond. De bondskanselier zei toen dat "de tijd dat we volledig konden rekenen op anderen, voor een stuk voorbij is".