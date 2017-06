China's "Chinglish" wordt echt Engels

Bewerkt door: ESA

25/06/17 - 11u38 Bron: Belga

© afp.

China wil zijn stijgend prestige in de wereld meer glans geven door aan één van zijn zwakke punten te werken: het abominabele Engels op de openbare borden. Het Engels dat zelfs geen Engelse kat begrijpt, heeft zijn eigen naam: Chinglish. Een samenwerking van diverse ministeries heeft een lijst richtlijnen opgesteld voor de correcte omzetting van het Chinees naar het Engels. Een eerste grote poging daartoe werd reeds gedaan in de aanloop naar de Olympische Spelen van Peking in 2008. Tijd nu om een nog grotere sprong voorwaarts te wagen.

Vooral aan het Engels op waarschuwingsborden moet dringend iets gedaan worden. Zo wordt het Chinees voor 'kijk uit waar je loopt' in het Engels vertaald als "glijd voorzichtig" en "peddelen verboden" als "doe alstublieft niet het water". Een parkeergarage in Peking beschreef zichzelf als een "pee park", terwijl je er heus niet mocht plassen, maar wel moest betalen ("fee park"). Van plassen gesproken, schrik niet als je in China een "Vervormdemensentoilet" tegenkomt, een wc voor mensen met een handicap. En wie braafjes in een toilet heeft geplast en niet tegen een boom, krijgt her en der als bemoediging mee "Beschaving gaan naar het toilet dankzij iedereen". Echt pijnlijk is een bezoek, ook al in Peking, aan het "racistisch park", een park waarin de etnische Chinese cultuur wordt voorgesteld.



Wat met een "ontploffende hond" wordt bedoeld, kan je je nog inbeelden, maar wat zijn, of hoe smaken, "Fuck vegetables"? Vanaf 1 december, dag waarop de richtlijnen van kracht worden, zullen we het misschien weten.