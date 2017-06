Honderden toeristen geëvacueerd door bosbrand in Spanje

TMA

25/06/17

Incendios esta noche en Moguer y Mazagón, además de que he escuchado también incendio en el Portil(las fotos me las han pasado) pic.twitter.com/J0nDuW9TmU

Door bosbranden ten oosten van de Zuid-Spaanse stad Huelva zijn zondagmorgen vroeg circa vierhonderd mensen geëvacueerd. Onder hen veel toeristen, want twee hotels en twee campings zijn ontruimd, meldden Spaanse media.

De brand is zaterdag uitgebroken in een bos met naaldbomen in de gemeente Moguer. De autoriteiten in Andalusië gaan er vooralsnog van uit dat de brand is aangestoken.