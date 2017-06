Blanke agent kogelt zwarte collega die te hulp schiet neer

IB

25/06/17 - 05u00 Bron: The Huffington Post

Een politieagent in Fergusson, Missouri, schiet traangas af op een menigte. Archieffoto. © reuters.

In de Amerikaanse stad St. Louis in de staat Missouri is een zwarte politieagent terwijl hij buiten dienst was neergeschoten door een blanke collega. De 38-jarige man wilde zijn collega's assisteren, maar werd foutief door een van de aanwezige agenten aangezien als een crimineel. De schietende agent verklaarde achteraf zijn collega in burgerkleding niet herkend te hebben.

Acting Chief O'Toole & Mayor Krewson briefs media on off-duty officer shot. https://t.co/Blohu7Gc73 — St. Louis, MO Police (@SLMPD) Thu Jun 22 00:00:00 MEST 2017 De politie was bezig met de aanhouding van een aantal agressieve autodieven, die op de agenten schoten terwijl die hen probeerden te arresteren. Een zwarte agent die in de buurt woonde, hoorde het geweld en besloot zijn collega's te gaan helpen. Bij aankomst toonde de man zijn wapen, waarop zijn collega's hem vroegen om op de grond te gaan liggen. Toen de agenten door hadden dat het om hun collega ging, vroegen ze hem om weer op te staan en naar hen toe te wandelen.



Juist op dat moment arriveerde een nieuwe agent ter plaatse, een 36-jarige blanke politieman. De man, die al acht jaar in dienst was, vertrouwde de situatie niet en schoot zijn naderende collega in de arm.



"Vrees voor eigen veiligheid"

Volgens een later door de politie uitgegeven verklaring "vreesde de schietende agent voor zijn veiligheid terwijl hij blijkbaar zijn collega niet herkende." Het slachtoffer, dat al elf jaar in dienst was, werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de advocaat van de neergeschoten agent is het de eerste keer dat een "zwarte agent wordt neergeschoten en wordt behandeld als een gewone zwarte man op straat. Dit is een groot probleem."



De politie onderzoekt de zaak en de agent die het schot afvuurde is voorlopig geschorst, net als de andere zes aanwezige agenten. Lees ook Politie pakt 18 manifestanten op die betoogden tegen vrijspraak agent

