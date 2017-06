Verenigde Naties: "Meer dan 200.000 gevallen van cholera in Jemen"

Bewerkt door: AJA

24/06/17 - 20u04 Bron: Belga

© afp.

In het door oorlog geteisterde Jemen heeft de cholera-epidemie intussen al meer dan 200.000 mensen getroffen. "We worden geconfronteerd met de ergste cholera-epidemie ter wereld", stellen Anthony Lake van het VN-kinderfonds UNICEF en Margaret Chan van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.