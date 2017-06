Pakistaanse student geneeskunde, op zoek naar kamer in New York, laat temperaturen op sociale media stijgen

Door: AJA

24/06/17 - 14u04 Bron: Daily Mail, Huffington Post

© Facebook/GypsyHousing.

Een 26-jarige student geneeskunde uit Pakistan, Rehan Munir, wil in verschillende ziekenhuizen in de Verenigde Staten ervaring op doen als dokter. Daarom is hij momenteel op zoek naar een kamer op Facebook. Maar in plaats van mogelijke slaapplaatsen kreeg hij verschillende complimenten en zelfs een huwelijksaanzoek van enkele fans.

Rehan Munir plaatste zijn bericht in de Facebookgroep Gypsy Housing, waar mensen op zoek gaan naar goedkope slaapmogelijkheden en kamergenoten in New York.



"Hallo iedereen, ik ben Rehan en ik ben op zoek naar een bemeubelde kamer in Upper East Side, Upper West Side of Midtown Manhattan. Ik zou willen verhuizen op 20 juli en ik blijf tot 30 augustus. Mijn maximum prijs is ongeveer 800 dollar", luidt het bericht van de bijna afgestudeerde dokter.



Daarnaast vertelde Munir ook nog wat over hemzelf. Zo is hij professioneel, vriendelijk en is hij een makkelijk persoon om mee samen te leven. Het belangrijkste voor hem is een nette kamer. Als laatste voegde hij er ook nog enkele foto's van zichzelf aan toe. Het bericht van Rehan Munir © Facebook/GypsyHousing.

Enkele 'oneerbare' voorstellen De student kreeg al snel verschillende reacties op zijn bericht en foto's. De voorstellen gingen echter niet altijd over een potentiële bemeubelde kamer. Zo vroeg een zekere Drew de student geneeskunde al ten huwelijk. Een vrouw genaamd Paige is zeker dat hij een appartement zal vinden voor 800 dollar. "Je zal wel meer dan een paar huisgenoten hebben. Sorry als dit ongepast is, maar man wat zie jij er goed uit", ging de vrouw verder. Een andere vrouw Liz zou het dan weer geweldig vinden als hij bij haar zou komen wonen.



Het bericht werd gretig gedeeld. De student had deze aandacht nooit verwacht. Hij vond het allemaal overweldigend. "Een dag nadat ik het had geschreven werd ik ineens overspoeld met berichten. Ik vind het hilarisch. Het internet is echt een onvoorspelbare plek."