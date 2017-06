Sjoemelend weeshuis in allerijl achtergelaten

KURT WERTELAERS

24/06/17

Naar aanleiding van het adoptieschandaal heeft het federaal parket afgelopen week een rogatoire commissie naar de Democratische Republiek Congo gestuurd. De speurders spraken er met de biologische ouders van de drie kinderen die in ons land ter adoptie werden aangeboden als 'wezen'. Ze wilden ook naar het betrokken weeshuis in Kinshasa trekken, maar dat werd - wellicht na een tip - halsoverkop achtergelaten.

De rogatoire commissie kwam er zes weken nadat deze krant uitgebreid bericht had over de adoptiefraude, waarbij kleine kinderen ontvoerd werden in Congo en op het vliegtuig naar België gezet werden. Maar niet voordat ze eerst in weeshuis 'Tumaini' in Kinshasa valse namen en geboortedata gekregen hadden. In ons land kwamen de kinderen terecht bij nietsvermoedende adoptieouders. In 2015 bleken minstens drie geadopteerde weeskinderen in realiteit wel degelijk biologische ouders te hebben. Begin mei vonden we hen terug in de Congolese brousse, in Gemena, op 850 kilometer van hoofdstad Kinshasa.