Sojoez-draagraket met geheim gehouden satelliet gelanceerd

TT

23/06/17 - 23u06 Bron: Belga

Archiefbeeld. © ap.

Rusland Van op de basis Plessetsk in het noorden van Rusland heeft een gevechtseenheid van het Russische leger vanavond een Sojoez-draagraket met een geheim gehouden satelliet gelanceerd, zo heeft het welingelichte russianspaceweb.com gemeld en zo heeft het Russische ministerie van Defensie bevestigd.

De draagraket is van het type Sojoez-2.1v (en niet 2.1a zoals eerder gemeld), de kunstmaan is van het Russische Defensieministerie.



Het is nog maar de derde start van een lichte Sojoez-2.1v, weet russianspaceweb.com. Informatie over de nakende lancering dook pas enkele weken geleden op het internet op.



De start vond om 20.04 uur Belgische tijd plaats. De eigenlijke uitzetting moet gebeuren door de bovenste trap die van het type Volga is. De "missie" van de Volga duurt zowat anderhalf uur.



Russianspaceweb.com speculeert dat de raket de eerste van meerdere 14F50 Naprjazhenie-satellieten meevoert. Bij militaire toepassingen kan informatie helpen zeer accurate coördinatiesystemen te ontwikkelen, ten behoeve van de geleiding van ballistische raketten voor de lange afstand.



De Sojoez-2.1v vloog voor het eerst en met succes in december 2013. De tweede missie was in december 2015. De Sojoez-2 familie bevat nu twee middengewicht raketten: de 2.1a en de 2.1b. De 2.1v is een lichtere versie. Lanceringen kunnen vanop Plessetsk en Vostotsjni in Rusland zelf, Bajkonoer in Kazachstan en de Europese ruimtehaven Kourou.