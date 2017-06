Carnaval Rio in gevaar? Conservatieve burgemeester voert drastische besparingen door

JC

Brazilië Wie Rio zegt, denkt aan carnaval. Maar het kleurrijke feest kan volgend jaar mogelijk niet doorgaan na de drastische besparingen die de nieuwe burgemeester van de Braziliaanse stad heeft doorgevoerd. Volgens critici laat de protestantse Marcelo Crivella zich leiden door zijn conservatief-religieuze opvattingen.

Toen gospelzanger en bisschop Crivella in januari burgemeester werd, beloofde hij de financiële steun voor het carnaval te behouden. Sindsdien heeft hij de subsidies voor de dertien grootste sambascholen echter gehalveerd. Daardoor is het volgens die scholen financieel onhaalbaar om volgend jaar parades te organiseren.



De burgemeester zegt dat hij het uitgespaarde budget nodig heeft om maaltijden voor kinderen in openbare crèches te kunnen bekostigen. Maar volgens de sambascholen lokken de festiviteiten elk jaar tal van toeristen vanuit de hele wereld, waardoor de subsidie meer dan terugverdiend wordt.



Volgens cijfers van de officiële toerismeraad Riotur lokten de wereldberoemde carnavalsfestiviteiten dit jaar 1,1 miljoen toeristen, die in totaal drie miljard reais (800 miljoen euro) spendeerden in de stad.



Die cijfers geven niet het volledige plaatje weer. Uit onderzoek van het Nederlandse platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer blijkt dat de economische voordelen van het toerisme worden overschat, terwijl de kosten ondergewaardeerd blijven. Het idee dat drukte en overlast weliswaar vervelend zijn maar dat de stad als geheel van de bezoekershausse profiteert, is een mythe, zo luidt het oordeel.