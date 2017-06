Vijf woontorens in Londen meteen geëvacueerd wegens brandgevaar

Bewerkt door: mvdb

De autoriteiten in Londen hebben vijf torenflats in de wijk Camden laten ontruimen vanwege brandgevaar. De panden hebben dezelfde brandbare bekleding als de woontoren Grenfell Tower in Kensington waar op 14 juni een grote brand uitbrak waardoor minstens 79 mensen omkwamen.