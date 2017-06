Spaanse sluit zich op in eigen woning nadat huurder het op Airbnb onderverhuurt

TT

Barcelona In Barcelona heeft de eigenares van een appartement zelf haar eigendom moeten huren op Airbnb om er binnen te geraken, nadat haar huurder het pand onrechtmatig had onderverhuurd via dat platform.

De Catalaanse Montse Pérez verhuurde haar appartement in de populaire wijk Barceloneta aan het strand van Barcelona aan een Russisch-Chileense jongeman. Voor 950 euro per maand. Althans, dat dacht ze toch. Tot ze zich deze week in haar koffie verslikte toen ze haar eigendom op de toeristische website Airbnb tegenkwam, aan prijzen tot 250 euro per nacht in het toeristische hoogseizoen. De huurder, die in het Verenigd Koninkrijk zou wonen en af en toe naar Barcelona kwam voor zaken, zou zo meer dan 7.500 euro per maand kunnen opstrijken.



Pérez rook al eerder onraad toen de man na het afsluiten van het huurcontract onbereikbaar bleek te zijn. De eigenares trok daarna zelf naar haar woning, en trof die met open ramen aan. Buiten hingen handdoeken te drogen. Volgens de buren was het appartement "een duiventil" geworden waar de toeristen binnen en buiten liepen.

Pérez haalde in eerste instantie verhaal bij Airbnb zelf, maar ving daar bot. "Wij kunnen bemiddelen tussen u en de gastheer, meer niet", was de enige reactie. Volgens haar advocaat zou het bovendien bijzonder moeilijk zijn haar huurder uit te zetten. Dat kon in principe wel, maar zou al snel een jaar in beslag nemen. Pérez besliste daarop zelf haar appartement via Airbnb te huren, trok er afgelopen woensdag in voor een nacht, en liet prompt de sloten vervangen. Tot nader order blijft ze zelf in haar appartement tot er een definitieve oplossing uit de bus komt.



"We voelen ons niet beschermd, we zullen zien wat er gebeurt", zei ze aan de Catalaanse krant La Vanguardia. "Maar hoe is het mogelijk dat Airbnb toelaat dat appartementen laat verhuren door mensen die zelf niet de eigenaar zijn?"



Van de huurder is sinds woensdag niets meer vernomen. Airbnb verwijderde het zoekertje nu toch en zegt de zaak te zullen onderzoeken.