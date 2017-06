Vrees voor Turkse knokploegen in Nederland

Cyril Rosman

23/06/17 - 20u00 Bron: AD.nl

12 maart 2017: Een Turkse demonstrant schopt een Nederlandse agent bij de rellen aan het Turkse consulaat in Rotterdam. De man wordt opgespoord. © reuters.

Nederlandse inlichtingendiensten maken zich zorgen over de mogelijke komst van Turkse paramilitaire knokploegen naar Nederland. "Ze kunnen mogelijk worden ingezet voor buitenwettelijke acties tegen politieke tegenstanders van president Erdogan", stelt de Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De NCTV noemt het "zorgelijk" dat in Turkije paramilitaire knokploegen actief zijn en stelt dat een van die groeperingen "een Nederlandse afdeling heeft opgericht". De dienst schrijft dat in haar nieuwste, vanmiddag verschenen Dreigingsbeeld Terrorisme. Dat rapport verschijnt vier keer per jaar. "De scheidslijnen in de Turkse diaspora in Europa zijn verder verdiept", is de conclusie.



Een woordvoerder van de NCTV wil niet zeggen op welke paramilitaire organisatie de inlichtingendiensten doelen. In Turkije wordt onder meer de jongerenorganisatie Osmanli Ocaklari (de Ottomanenclub) gezien als een knokploeg voor Erdogan. De groep is onder de radar zeer actief en is de afgelopen jaren in verband gebracht met molestaties van demonstranten en brandstichtingen bij politieke tegenstanders van Erdogan. De groepering is sinds enige tijd ook in Nederland actief. Aanwijzingen dat er ook al daadwerkelijk knokploegen in Nederland actief zijn, zijn er nog niet.



Er zijn al een tijd spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap. De emoties liepen hoog op na de mislukte staatsgreep in Turkije, afgelopen zomer. President Erdogan houdt de aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen daarvoor verantwoordelijk. Het leidde ook in Nederland tot bedreigingen van Gülen-aanhangers. Begin dit jaar zorgde een referendum over de macht van de Turkse president tot een diplomatiek conflict. De Nederlandse politie verhinderde een speech van een Turkse minister in het Turkse consulaat in Rotterdam. Daarbij braken ook rellen tussen de politie en Erdogan-aanhangers uit.