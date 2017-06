IVI

23/06/17 - 18u35 Bron: BBC, Sky News, The Independent

Vijf mensen, waaronder drie kinderen, zijn omgekomen nadat ze zijn geëlektrocuteerd in het zwembad van een waterpark in Akyazi, Turkije.

De 58-jarige manager van het waterpark en zijn 30-jarige zoon zouden in het zwembad zijn gedoken om de drie kinderen te helpen. Alle vijf werden ze nog overgebracht naar het ziekenhuis maar alle hulp kwam te laat.



Het is nog onduidelijk wat er is misgelopen in het zwembad waardoor ze zijn geëlektrocuteerd. Er is een onderzoek geopend.