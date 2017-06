Verdachte aanslag Londen aangeklaagd wegens terroristische moord

KVE

Aanslag moskee De politie heeft de 47-jarige man die deze week op moslims inreed bij een moskee in Londen, "aan terrorisme gerelateerde moord en moordpoging" ten laste gelegd. Darren Osborne, uit Cardiff in Wales, werd vrijdag aangeklaagd na een onderzoek door agenten van de terreurbestrijding. Hij zal later op de dag voor een rechter verschijnen, liet de Metropolitan Police weten.