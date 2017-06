Pedofiel wordt voor de ogen van zijn huilende vriendin te kijk gezet

Op heterdaad betrapt, heet dat dan: een jongeman kwam nog amper uit zijn woorden toen hij voor de ogen van zijn huilende vriendin zijn pedofiele daden moest verantwoorden. De beelden van de pijnlijke confrontatie leidden uiteindelijk tot een celstraf van 32 maanden.

Christopher Lane (24) had maandenlang seksueel getinte gesprekken gevoerd met twee meisjes van 13 en 14 jaar oud. Althans, dat dacht hij. In werkelijkheid stond de Welshman uit Pontllanfraith in contact met iemand die lid is van Creep Catchers. Een gewone burger dus die zich op internet voordoet als een minderjarige en zo pedofielen in de val lokt.



"Uren aan het aftellen"

Christopher bleek onder meer foto's van zijn penis verstuurd te hebben, maar in het filmpje blijft hij beweren dat hij niets misdaan heeft. "Ik ken die site niet eens", klinkt het.



In de rechtbank maakte de openbaar aanklager echter gehakt van die stelling. "Lane dacht dat hij met Sophie -een veertienjarig meisje- aan het spreken was. Hij wilde haar ontmoeten en vroeg of hij haar mocht ontmaagden. Hij was naar eigen zeggen de uren aan het aftellen, hij keek enorm uit naar hun afspraakje. Toen het 'meisje' zich zorgen maakte over een mogelijke zwangerschap antwoordde Lane dat dat onmogelijk was. Haar puberteit was volgens hem nog niet gestart."



"Gevolg van onvolwassenheid"

De man trok naar het busstation waar ze afgesproken hadden, maar daar kwam niemand opdagen. De volgende dag kreeg hij het ongewenste bezoek -voor hem dan toch- aan de deur.



In de rechtszaal bekende Lane dat hij online inderdaad kinderen lastiggevallen had en seksueel getinte gesprekken met hen gevoerd had. Zijn advocaat probeerde de pil nog enigszins te verzachten. "Dit was het gevolg van zijn onvolwassenheid, maar hij heeft er ook al voor geboet. Zijn familie wil hem nu niet meer zien." Uiteindelijk kreeg hij een celstraf van ruim 2,5 jaar opgelegd.