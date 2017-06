Making a Murderer: vonnis van Brendan Dassey onterecht verklaard

Chris Born

23/06/17 - 09u33

De schuldbekentenis van Brendan Dassey had niet gebruikt mogen worden. © AP.

Het vonnis van de Amerikaanse Brendan Dassey, bekend uit de Netflix-documentaire Making a Murderer, is onterecht. Dat heeft het federale hof van Wisconsin vannacht bevestigd.

Dassey zou zijn oom Steven Avery in 2005 hebben geholpen bij de moord op Teresa Halbach. © reuters.

De schuldbekentenis van Dassey is namelijk niet betrouwbaar en had niet gebruikt mogen worden, zo schrijft de Amerikaanse nieuwszender ABC News vannacht. De verstandelijk beperkte Dassey kreeg in 2007 een levenslange gevangenisstraf omdat hij zijn oom Steven Avery in 2005 zou hebben geholpen bij verkrachting en moord op de jonge fotografe Teresa Halbach.



In de documentaire Making a Murderer is te zien dat de toen 16-jarige Dassey de moord opbiecht aan rechercheurs, daar was geen advocaat bij aanwezig. Eerder besloot de rechter dat het verhoor niet op de juiste wijze is gegaan, omdat agenten beloofden dat hij "niets had om zich zorgen over te maken''. Daarnaast zeiden ze herhaaldelijk dat alles 'oké' was.