Washington zet import van Braziliaans rundvlees tijdelijk stop

De Verenigde Staten hebben donderdag de import van vers rundvlees vanuit Brazilië tijdelijk opgeschort. Die beslissing werd genomen "wegens de aanhoudende bezorgdheid over de voedselveiligheid van de producten die bestemd zijn voor de Amerikaanse markt", zo blijkt uit een mededeling van het ministerie van Landbouw (USDA).

De beslissing zal van kracht blijven "tot het Braziliaanse ministerie van Landbouw corrigerende maatregelen neemt, die door USDA toereikend worden geacht", zo staat nog in de mededeling.



Brazilië werd in maart nog opgeschrikt door een groot vleesschandaal. Grote Braziliaanse vleesbedrijven worden ervan verdacht jarenlang bedorven vlees te hebben verkocht in binnen- en buitenland. Daarbij zouden inspecteurs zijn omgekocht. Met behulp van chemicaliën zou het vlees opnieuw aantrekkelijk zijn gemaakt.



USDA stelt dat het sindsdien al het geïmporteerde vlees uit Brazilië aan een inspectie heeft onderworpen. Daarbij werd elf procent van het vers rundvlees om gezondheidsredenen van de Amerikaanse markt geweerd. Dat aantal "ligt duidelijk hoge dan de 1 procent afwijzingen bij de ladingen uit de rest van de wereld". In totaal bleek 862 ton vlees niet aan de Amerikaanse normen te voldoen.



Brazilië is de grootste exporteur van vlees ter wereld.