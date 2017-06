Amerikaanse senaat bespreekt nieuwe versie van 'Trumpcare'

kv

Fractieleider in de Senaat Mitch McConnell van de regerende Republikeinen heeft vandaag het wekenlang angstvallig geheimgehouden nieuwe wetsontwerp voor hervorming van de gezondheidszorg in de VS gepresenteerd. Trump zegt dat de nieuwe wettekst "meer hart" toont - wat ongeveer hetzelfde kan betekenen als "minder harteloos".

Meteen kan weer een rondje bekvechten beginnen. De meeste Republikeinen zagen Obamacare als het werk van "een socialist" (in de VS een scheldwoord), maar vonden het alternatief, Trumpcare, nog steeds te sociaalvoelend.



De Republikeinen hopen dat nog voor het zomerreces over het nieuwe ontwerp wordt gestemd. De eerste horde is de senaat, waar de partij van president Donald Trump een krappe meerderheid heeft. Kan het daar op goedkeuring rekenen, dan moet het Huis van Afgevaardigden beslissen of het wijzigingen aan het ontwerp moet aanbrengen. Lees ook Republikeinse senatoren zaaien twijfel: "Vervanger Obamacare komt er niet"

Obama roemt moed van Congresleden die voor zijn gezondheidswet stemden

Witte Huis stelt geen deadline voor Trumpcare

"Wolf in schapenvacht" Volgens fractieleider van de Democraten in de senaat Charles Schumer lijkt de nieuwe tekst veel op een "wolf in schapenvacht". Zo wordt voorgesteld de ziekteverzekeringsplicht van Obamacare af te schaffen, net als de verplichting voor werkgevers om hun werknemers een ziekteverzekering aan te bieden. Andere Democraten zoeken nog driftig naar de (hooguit) zeven verschillen tussen het vorige en het huidige wetsontwerp.