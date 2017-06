Chili geeft nazaten dictator Pinochet appeltje voor de dorst van vijf miljoen dollar

EB

22/06/17 - 18u25 Bron: ATS, AFP

De in 2006 op 91-jarige leeftijd overleden Pinochet regeerde met ijzeren vuist over Chili van 1973 tot 1990. © ap.

De nabestaanden van de Chileense dictator Augusto Pinochet krijgen roerend en onroerend goed ten bedrage van bijna vijf miljoen dollar terug. De eigendommen waren in 2004 in beslag genomen in het kader van een onderzoek naar malversaties en het verduisteren van publieke gelden. De restitutie werd een feit na een vonnis gisteren van het Hof van Beroep in Santiago de Chile.