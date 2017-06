Vier jaar cel voor Amerikaanse man die pizzeria aanviel door 'fake news'

LDL

23/06/17 - 00u48 Bron: Belga

Een man die in december vorig jaar het vuur had geopend op een pizzarestaurant in de Amerikaanse hoofdstad Washington, is donderdag tot vier jaar cel veroordeeld. Dat melden Amerikaanse media. De man was tot de aanval overgegaan na het lezen van fictieve nieuwsberichten, waarin het restaurant bestempeld werd als draaischijf in een pedofilienetwerk.