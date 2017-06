Verkrachter die drie keer toesloeg "begrijpt aanklachten niet"

Paul Vugts

Amsterdam Een dertiger die illegaal in Nederland verblijft, staat terecht voor drie verkrachtingen in Amsterdam in januari 2016. Twee van de drie slachtoffers namen dinsdag in de rechtszaal zelf het woord waar ze getuigden hoe de verkrachting hun leven heeft verwoest. De advocaat van Mustafa A. had de rechtbank gevraagd de vervolging uit te stellen. De verdachte zou door ernstige psychiatrische stoornissen niet in staat zijn de aanklachten te begrijpen. De rechtbank wees het verzoek om de zaak te schorsen af. De officier van justitie eist twaalf jaar cel.

Ik spreek niet als slachtoffer, maar als overlever van seksueel geweld Slachtoffer Dit monster heeft niet alleen mij geschaad, maar ook mijn dierbaren. Die ladder die ik voor dit alles aan het beklimmen was, ben ik plots afgeduwd Slachtoffer

Advocaat Joost Veltheer verklaarde het proces niet met zijn cliënt te hebben kunnen voorbereiden. Mustafa A. is al 'enige tijd' onder dwangbehandeling geplaatst in de psychiatrische inrichting waar hij vast zit.



"Zeer afwezige indruk"

De verdachte, gehuld in een grijze joggingbroek en zwarte trui, maakte dinsdagmorgen bij aanvang van de zitting een zeer afwezige indruk. Hij antwoordde maar mondjesmaat op inleidende vragen van de rechtbank, via de tolk Arabisch.



Officier van justitie Nicole Smits verzette zich tegen schorsing van de zaak. Uitstel van een strafzaak omdat de verdachte niet in staat is terecht te staan is 'zeer uitzonderlijk' en moet goed worden onderbouwd, wat volgens Smits niet is gebeurd.



Volgens Smits is de stoornis van A. "niet onomstotelijk vastgesteld", ook doordat hij "steevast is blijven weigeren mee te werken aan onderzoek". Mogelijk 'simuleert' hij de zaak. Hij zou de tolk niet begrijpen én de hele zaak niet.



Een van de rechters merkte op dat kennissen van A. hebben verklaard dat hij Nederlands spreekt. "Bij de politie heeft u lang gedaan alsof u geen Nederlands spreekt. Waarom was dat? Ik zie dat u mij geen antwoord geeft."



DNA

De publieke tribune van de rechtszaal zat afgeladen met twee van de drie slachtoffers en hun naasten. Het derde slachtoffer kan het niet aan op de zitting aanwezig te zijn. Mustafa A. werd in april vorig jaar gepakt op grond van tips na opsporingsprogramma's. Zijn DNA komt overeen met DNA van de verkrachter.



Op 28, 30 en 31 januari 2016 zou hij met grof geweld en bedreigingen drie jonge vrouwen hebben verkracht, twee van twintig en een van 24 jaar. Steeds zou hij achter ze aan zijn gefietst als ze 's nachts na het uitgaan naar huis fietsten.



Oraal en vaginaal

Voor een volle rechtszaal lepelde de rechtbank de details op over de brute verkrachtingen. De dader trok de vrouwen hard aan hun haren, drukte hun mond dicht waardoor ze geen lucht kregen, dreigde ze dood te steken en verkrachtte ze oraal en vaginaal, in de meeste gevallen meermaals.



De eerste verkrachting was op de H.J.E. Wenckebachweg in stadsdeel Oost, vlak bij de voormalige gevangenis Bijlmerbajes. De verkrachter deed alsof hij per ongeluk met zijn fiets op die van zijn slachtoffer botste. Toen ze hem wilde helpen, trok hij haar de bosjes in. Hij bedreigde haar met een mes dat hij uit zijn sok had getrokken, nam haar in een nekklem en dwong haar hem oraal te bevredigen.



"Je gaat dood," riep hij toen ze zich uit zijn nekklem probeerde te bevrijden. "Schreeuwen heeft geen zin." Hij verkrachtte haar zowel met als zonder condoom.



Een voorbijganger ging er ondertussen met zijn fiets vandoor, waarna de verkrachter op de fiets van zijn slachtoffer vluchtte.



Lift

De tweede vrouw werd in de vroege ochtend van 30 januari 2016 in de lift van haar appartementencomplex in de Maassluisstraat in Nieuw-West op vergelijkbare wijze misbruikt.



Ineens stond hij in de lift en sloeg hij haar. Hij dreigde haar 'een mes tussen de ribben te steken', duwde haar op haar knieën en verkrachtte haar meermaals.



Met beide handen drukte hij haar mond dicht toen ze het 'half stikkend' uitschreeuwde. Ineens stopte de lift op de zesde verdieping en vluchtte de dader. De vrouw belde meerdere woningen aan en werd uiteindelijk door een buurvrouw opgevangen.



Het derde slachtoffer werd de bosjes ingetrokken bij de recreatievijver Sloterplas, bedreigd en verkracht. Hij zou haar vermoorden als ze niet deed wat hij eiste. In de bosjes verkrachtte hij haar. Hij liep weg en zei dat ze pas de bosjes uit mocht als hij had gefloten, wat hij even later deed.



Emotionele verklaringen

In een emotionele verklaring vertelde het slachtoffer van de H.J.E. Wenckebachweg hoe de verkrachting haar leven heeft verwoest.



"Ineens veranderde ik van een jonge studente in een slachtoffer. Ik zit al anderhalf jaar in een cocon. Niemand in de hele wereld zal begrijpen wat die nacht is gebeurd, behalve hij en ik. Ik zal moeten leven in mijn cocon."



De vrouw die in de Maassluisstraat is verkracht, sprak 'niet als slachtoffer, maar als overlever van seksueel geweld'. Ze vertelde hoe haar haren in een paardenstaart werden gebonden waarna haar verkrachter haar belaagde 'liggend in een hoekje'.



"Dit monster heeft niet alleen mij geschaad, maar ook mijn dierbaren. Die ladder die ik voor dit alles aan het beklimmen was, ben ik plots afgeduwd."



Voor wie sprak ze hier in de rechtszaal? "Ik heb me toen zo klein en machteloos gevoeld. Vandaag wil ik laten zien dat ik me een overwinnaar voel."



Vertrouwen

Haar advocaat Daniel Fontein las de verklaring van het derde slachtoffer voor. Ze is een tijd uit Amsterdam verhuisd om niet meer langs de plek te hoeven komen waar het allemaal gebeurde.



Ze is sinds kort terug, maar in een andere buurt. "Ik ben mijn vertrouwen in mensen en vooral in mannen kwijt. Ik vind het irritant als iemand aan me zit."



Behalve op hockey zit ze inmiddels op kickboksen 'om mijn agressie kwijt te kunnen'. "Het onbezorgde gevoel van voor het delict, is weg. Ik ben erg bang dat ik op straat iemand tegenkom die op hem lijkt. Ergens diep van binnen hoop ik dat hem hetzelfde overkomt als mij, zodat hij voelt hoe het is."



Beelden

Mustafa A. werd uiteindelijk herkend als de man die een telefoon verkocht die hij van zijn tweede slachtoffer had gestolen.



De beelden die in de Nederlandse opsporingsprogramma's van de verkoper van de telefoon waren getoond, leverden meer dan vijftig tips op. Justitie had een beloning van 12.500 euro uitgeloofd. In de gevangenis stichtte A. brand, waardoor hij zelf gewond raakte. Hij ontkent de verkrachter te zijn.



Deskundigen noemen het meer dan een miljard keer waarschijnlijker dat het A.'s DNA is dat op de slachtoffers en hun kleding is gevonden dan dat het van een ander is. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum houden er sterk rekening mee dat Mustafa A. simuleert dat hij ernstig psychisch ziek is.



Net zoals elders is ook in de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum gebleken dat hij wel degelijk Nederlands spreekt.



Doordat hij op geen enkele manier aan onderzoek heeft meegewerkt, is niet vast te stellen dat hij een stoornis heeft. "Wij zagen iemand die simuleerde dat hij geen Nederlands spreekt en mogelijk ook simuleert dat hij psychotisch of schizofreen of minder begaafd is. In dat geval houdt hij het wel lang vol," zei een van de getuige-deskundigen.



De manier waarop A. nu in de rechtszaal zit, als een zombie, komt voor haar niet overeen met het beeld dat zij had. "Dit is een totáál ander beeld dan in een eerder verhoor. Als ik hem hier zo zie zitten, zie ik een beduidend slechter iemand zitten dan hij bij ons was."



Gelogen

Sinds hij uit Marokko naar Nederland kwam en vergeefs asiel aanvroeg, heeft Mustafa A. vaak gelogen. "Vanaf het moment dat hij naar Nederland is gekomen, weten we bijna niets van hem. Zijn familie weet ook niet goed wat hij al die tijd heeft gedaan." Mustafa A. is nog altijd illegaal in Nederland. De rechtbank doet op 4 juli uitspraak.