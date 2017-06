Verkrachte vrouw: "Ik moest seks hebben met agent voor hij daders wilde opsporen"

Bewerkt door: LB

22/06/17 - 13u56 Bron: Times of India

Illustratiebeeld. © Reuters.

In februari werd een Indiase vrouw door twee mannen onder bedreiging met een wapen verkracht. Ze ging de verkrachting aangeven bij de politie, maar die waren niet happig om de verkrachters op te sporen. Een politieinspecteur zei tegen de vrouw dat ze seks met hem moest hebben vooraleer hij bereid zou zijn de mannen.

De 37-jarige vrouw uit de noordelijke Indiase provincie Uttar Pradesh zei dat ze voor haar leven vreesde zolang haar verkrachters, een man van 55 en een man van 45 jaar, vrij rondliepen in haar geboortedorp nadat ze hen in februari van de dubbele verkrachting had beschuldigd.



Geluidsopnames

De vrouw ving keer op keer bot bij agent Jai Prakash Singh, die haar bleef vragen naar de goorste details van de verkrachting en uiteindelijk voorstelde dat zij hem seksueel zou bevredigen. De krant Times of India stelt over geluidsopnames te beschikken waarop te horen is hoe Singh avances maakt.



Twee mannen, Ameer en Satar, boden de vrouw een lift aan, wat ze weigerde. De mannen ontdekten even later dat de vrouw alleen thuis was en verkrachtten haar daar. De vrouw deed aangifte bij de politie, maar de agenten weigerden de zaak op te volgen tot de vrouw haar beklag deed bij de rechter.



Oneerbare voorstellen

Zelfs toen bleven haar verkrachters, die in haar dorp wonen, vrij rondlopen. Hoewel ze bij agent Singh herhaaldelijk aandrong de twee op te sluiten, begon de agent de vrouw te sms'en. Daarin deed hij haar oneerbare voorstellen, beweert de vrouw. Toen ze kloeg over zijn gedrag, sloot hij de zaak af.



Maar Singh bleef de vrouw lastigvallen, waarop ze in het geniep opnames maakte en die naar de politiechef bracht.



In 2015 werden in India 34.000 verkrachtingen aangegeven, maar het aantal verkrachtingen ligt vermoedelijk veel hoger gezien veel verkrachte vrouwen geen aangifte doen omdat ze bang zijn dat ze niet geloofd zullen worden of verstoten zullen worden door hun gemeenschap.