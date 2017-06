Door taliban vastgehouden professoren smeken om hulp in nieuwe video

Door: redactie

Twee professoren van de Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, die in augustus gekidnapt werden door de taliban, smeken hun regeringen om hulp in een nieuwe video die gisteravond gepubliceerd werd.

In de video vragen de Australiër Timothy Weeks en de Amerikaan Kevin King hun regeringen te onderhandelen over hun vrijlating met de Afghaanse regering en de taliban.



Vrijlating talibansoldaten

Om die te bekomen, moeten de talibansoldaten die in de Amerikaanse militaire basis in Bagram en in de Pul-e-Charkhi-gevangenis in Kaboel worden vrijgelaten, zeggen de twee gijzelaars. "De enige mogelijkheid voor mij om naar huis te gaan is dat de Australische premier met de taliban praat", zei Weeks.



De Amerikaan King richt zich op zijn beurt tot zijn president, Donald Trump. "Heb medelijden met mij en haal me hier weg", klinkt het. Wat later vraagt hij om "alstublieft geen troepen te sturen".



Terwijl Weeks op de video in goede gezondheid lijkt te verkeren, oogt King onwel en warrig. Beiden werden in augustus vorig jaar ontvoerd in de buurt van de universiteit.



De laatste jaren werden er fors meer buitenlanders ontvoerd in Afghanistan, omdat de veiligheidssituatie er verslechterde. Velen worden ontvoerd door criminelen, maar soms gebeurt dat ook door opstandelingen.