School snoert afzwaaiende student bot de mond maar hij mag speech afmaken bij Jimmy Kimmel

video De zogenaamde valedictorian is de student die in de VS tijdens de afstudeerceremonie in de middelbare school de afscheidsspeech houdt. Vrijdag was dat Peter Butera in Exeter, Pennsylvania. De directie kon de kritiek van Butera niet smaken en zette brutaal zijn microfoon uit. Jimmy Kimmel gaf de tiener de kans zijn afzwaaispeech af te maken voor tv-kijkend Amerika.

Peter Butera gaf bij Jimmy Kimmel toe dat hij op voorhand een andere speech had ingediend bij de schooldirectie van Wyoming Area dan die hij op het moment suprême afvuurde. Toen zei hij, recht voor de raap: "In onze school kan de titel van de klasverantwoordelijke beter omschreven worden als partyplanner, en de belangrijkste plicht van de studentenraad is om elke week borden te schilderen. Ook al zijn er enkele voortreffelijke mensen op onze school, toch verhindert het gebrek aan een echt studentenbestuur gecombineerd met de autoritaire houding van een aantal docenten, bestuurders- en directieleden dat studenten echt leiderschap kunnen ontwikkelen. Hopelijk zal dit veranderen."



En toen werd het iemand te veel en werd de microfoon uitgezet. Butera schreef daarover op Facebook: "Zo bewezen ze perfect alles wat ik wou zeggen". Butera moest het spreekgestoelte dus verlaten, maar ging daarna wel viraal met het filmpje van zijn onderbroken afscheidsspeech. Ook Jimmy Kimmel zag het passeren. "Wie zoiets doet, hoort niet thuis in het onderwijs", zei Kimmel. De komiek liet Butera - "je gaf je school een Yelpscore van twee sterren, is dat nu zo erg?" - in zijn show wél uitspreken, ditmaal niet voor een lokaal publiek van 200 mensen maar voor miljoenen tv-kijkers in heel de VS.



Butera hernam voor de camera waar hij noodgedwongen was gestopt: "Ik hoop voor toekomstige studenten dat meer mensen met macht op onze school - als ze het al niet doen - voorrang zullen geven aan het onderwijs zelf en meer initiatief zullen laten aan de studenten. Want uiteindelijk gaat het niet in ons leven niet om wat we als studenten of atleten hier gepresteerd hebben maar om wat we nu verder zullen ondernemen als afgestudeerden van Wyoming Area. En ik hoop dat ik samen met mijn klasgenoten fantastische dingen zal kunnen realiseren in deze wereld, gelukkig zal worden en succes zal hebben."