VN: "Wereld telt 9,8 miljard mensen in 2050"

22/06/17 - 02u00 Bron: Belga

In het jaar 2050 zullen er in totaal 9,8 miljard mensen op aarde zijn. Dat voorspellen de Verenigde Naties in een vandaag gepubliceerd rapport. De onderzoekers gaan er ook van uit dat India binnenkort China zal voorbijsteken als het land met het grootste aantal inwoners.