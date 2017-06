Strafvermindering voor Amerikaanse gevangenen die leven van bewaker redden

kv

22/06/17 - 00u06 Bron: BBC

© Polk County Sheriff's Office.

Zes Amerikaanse gedetineerden worden beloond omdat ze het leven hebben gered van een cipier die tijdens het werk bezweek in de hitte.

Volgens Johnny Moats, de sheriff van Polk County in Georgia, krijgen de gevangenen, die allemaal veroordeeld werden voor lichte vergrijpen, een strafvermindering met 25 procent.



De gedetineerden waren bezig met het onderhoud van een openbaar kerkhof, toen de cipier die hen bewaakte, in elkaar stuikte. De mannen liepen op de cipier af, gebruikten zijn telefoon om de hulpdiensten te bellen en verwijderden zijn kogelvrije vest, zodat ze hem konden reanimeren.



"Toen dat gebeurde, ging het naar mijn mening niet om wie in de gevangenis zit en wie niet," zegt Greg Williams, een van de gevangenen. "Het ging om een man die neerzeeg en we moesten hem helpen."