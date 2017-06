Record: vorige maand 2.452 mensen vermoord in Mexico

Bewerkt door: ADN

21/06/17

Vorige maand is in Mexico een recordaantal moorden gepleegd. Justitie registreerde er maar liefst 2.186. Bij sommige moorden was er sprake van meerdere doden. Een telling leerde dat er in mei 2.452 mensen door geweld omkwamen.