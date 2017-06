De Croo: "België blijft helpen in Zuid-Soedan, maar vrede is enige oplossing voor crisis"

SVM

De Belgische ontwikkelingssamenwerking gaat de bevolking in Zuid-Soedan blijven steunen, maar die hulp is geen duurzame oplossing. "De enige echte oplossing is een einde van het conflict en dat hangt niet af van ons, maar van de bevolking en -vooral- haar politieke leiders", zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo tijdens een bezoek aan een project van Handicap International in een vluchtelingenkamp in hoofdstad Juba.

Het project van Handicap International draait rond de bescherming en behandeling van de vele andersvaliden die het land telt. Dat aantal ligt hoog vanwege het oorlogsgeweld en het nog niet uitgeroeide polio. Handicap is een van de ngo's die een aanvraag heeft ingediend om de verlenging van haar project te financieren met de opbrengst van de 12-12-campagne. Daarover valt in juli een beslissing.



In het kamp ontmoette De Croo een twintigtal van de ruim 6.000 vluchtelingen met zowel mentale als fysieke handicaps die Handicap bijstaat. "Voor deze mensen zijn in Zuid-Soedan onvoldoende faciliteiten, met dit project willen we hen beter beschermen", legt projectmanager Zarrena Vasquez uit. "Dat doen we door te zorgen voor rehabilitatie -zoals krukken bezorgen- en hulpverleners te trainen over de noden van deze mensen, maar ook door psychosociale hulp te geven. Dit jaar willen we bijvoorbeeld 3.300 sessies voor psychosociale steun organiseren, eind mei zaten we al aan 1.800 sessies."



Na de ontmoeting bezocht De Croo diep in het kamp een van de vluchtelingen die hulp krijgen van Handicap. De man, een poliopatiënt, moet zich in een rolstoel verplaatsen. Samen met zeven anderen woont hij op enkele vierkante meters in een tent.



"De moed van die man is bewonderenswaardig", aldus De Croo na het korte bezoek. "Vandaag is het droog, maar ik wil me niet voorstellen hoe hij zich moet verplaatsen als de paadjes door de regen in modder zijn herschapen. We moeten deze mensen dus helpen. Maar zolang er geen oplossing is voor deze crisis, blijft het behelpen. Het is aan de politieke leiders om aan tafel te gaan zitten en het belang van de bevolking -en niet het eigen belang- te dienen."



In het kamp verblijven in totaal 40.000 Zuid-Soedanese vluchtelingen.