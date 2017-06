Agent neergestoken in Michigan: FBI gaat uit van terreurdaad

Door: LB

22/06/17 - 00u25

Een politiewagen voor Bishop Airport in Flint, Michigan vanmorgen (lokale tijd). © Facebook.

Een politieagent is vanmorgen (lokale tijd) met een mes aangevallen in de luchthaven van Flint in de Amerikaanse staat Michigan. De agent werd in de nek geraakt en is naar het ziekenhuis overgebracht, zijn toestand is kritiek. De luchthaven werd geëvacueerd. De Amerikaanse federale politie heeft heeft een terrorismeonderzoek geopend. Dat heeft de FBI meegedeeld.