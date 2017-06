90 procent fietsen na 5 maanden verdwenen: Chinese fietsdeeldienst op de fles

© reuters.

Wukong Bikes, een Chinese fietsdeeldienst uit Chongqing, was geen lang leven beschoren. Al na vijf maanden ging deze "Uber voor fietsen" op de fles, omdat maar liefst 90 procent van hun 1.200 stalen rossen gestolen werd of kwijtgeraakte.

Fietsdelen is booming business in China - als remedie tegen de ellenlange, eindeloze files - maar Wukong Bikes heeft de twijfelachtige eer de eerste zaak te zijn die er toch failliet gaat. Wukong Bikes verkoos om, in tegenstelling tot de concurrentie, zijn fietsen niet te voorzien van een gps-systeem. Toen de firma doorhad dat zoiets onmisbaar is in de sector, was het geld al op.



Wukong was een kleine speler in vergelijking met de Chinese marktleiders Mobike en Ofo en mikte vooral op studenten in de stad. Naast de flater met de gps moest oprichter Lei Houyi ook toegeven dat zijn rijwielen van mindere kwaliteit waren en snel averij opliepen. Om toch mee te kunnen met de grotere firma's bood Wukong gratis ritjes aan, maar dat brengt natuurlijk geen geld in het laatje.



Bij ons zijn vaste fietsdeelstations gebruikelijk, maar in China wordt doorgaans met apps en gps gewerkt. Je zoekt een fiets in je buurt via het gps-systeem en via een betaalapp kan je die ontsluiten. Na de rit laat je de fiets gewoon achter waar je wil. Het nadeel is dan dat de fietsen vaak op afgelegen plekken terechtkomen, waar ze minder snel weer opgepikt worden. Mobike probeert daar iets aan te doen door cash of bonussen toe te kennen voor wie de afgelegen fietsen toch wil huren.