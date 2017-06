Jihadisten bestormen school in Filipijnen en gebruiken gegijzelden als menselijk schild

Door: redactie

21/06/17 - 13u53 Bron: Belga

Militairen bewaken een weg in Pigkawayan. © afp.

Jihadisten hebben vandaag een basisschool in het zuiden van de Filipijnen bestormd en mensen gegijzeld. Dat maakte het leger bekend. Volgens kapitein Arvin Ancinas, woordvoerder van de militaire divisie die verantwoordelijk is voor de sector, gebruiken de jihadisten hun gegiijzelden als menselijk schild.

Aanvankelijk vielen ongeveer 200 gewapende mannen controleposten aan in drie dorpen in de provincie Cotabato, 900 kilometer ten zuiden van Manilla, zei lokale politiewoordvoerder Romeo Galgo.



Onder andere een legerpost van Pigkawayan is aangevallen, op 160 kilometer van Marawi, waar rebellen al enkele weken verschanst zitten en strijden met Filipijnse troepen.



Volgens het leger trok het merendeel van de aanvallers zich terug, maar bestormde een dertigtal de school. Ze gebruikten burgers als menselijk schild. "Ze zijn in de school en houden burgers vast", aldus kapitein Arvin Ancinas.



De jihadisten plaatsten zelfgemaakte bommen rond de school. De woordvoerder verduidelijkte niet hoeveel mensen er gegijzeld zijn.