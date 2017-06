Buschauffeurs mogen geen bermuda dragen tijdens hittegolf, dus dragen ze rokje

© CFDT.

Frankrijk Ook in de Franse stad Nantes lopen de temperaturen hoog op. Daarom willen de buschauffeurs in bermuda komen werken maar de vestimentaire regels van het vervoersbedrijf laten dat niet toe. Uit protest daagden ze gisteren op in een rokje.

Wanneer het kwik boven de 30 graden stijgt, willen de mannelijke werknemers van de vervoersmaatschappij SEMITAN het recht hebben om een korte broek te dragen tijdens de uitoefening van hun job. Maar hun directie blijft halsstarrig weigeren.



"Tijdens een hittegolf wordt het makkelijk 50 graden in onze cabine. Vermits we niet over goede airco beschikken in onze bussen, is het niet te verdragen", verklaarde Gabriel Magner van vakbond CFDT. De mannen hebben er dan ook veel voor over om hun grieven onder de aandacht te brengen. Als het moet, dragen ze wel een rokje.



"Dit is een vorm van discriminatie", luidt het. " De vrouwelijke buschauffeurs mogen sowieso een rok dragen, terwijl mannen niet in korte broek achter het stuur mogen zitten."



Of hun ludieke vestimentaire actie succesvol blijkt, zal de tijd moeten uitwijzen.