Congolese minister: "België wil Congo balkaniseren en herkoloniseren"

Bewerkt door: ib

21/06/17 - 04u00 Bron: Belga

Een vrouw loopt in Congo met een bos takken op haar hoofd. © afp.

Lambert Mende Omalanga, de Congolese minister van Communicatie, heeft België er van beschuldigd Congo (DRC) te willen "balkaniseren". Hij benadrukt ook dat Kinshasa nadenkt over tegenmaatregelen, nadat de EU sancties had opgelegd aan enkele hooggeplaatste Congolezen. Dat melden lokale media.

De Europese Unie had eind mei enkele sancties uitgevaardigd tegen negen Congolezen, onder wie ministers en hooggeplaatste militairen. Ze werden gesanctioneerd omdat ze betrokken zouden zijn bij schendingen van de mensenrechten of omdat ze de organisatie van vrije verkiezingen hadden belemmerd. De EU besliste de bezittingen van de negen betrokkenen in Europa te bevriezen en stelde ook een inreisverbod in.



Vergeldingsmaatregelen

Minister Mende, die zelf ook op de lijst met gesanctioneerde personen staat, verklaarde tijdens een persconferentie dat Congo aan het broeden is op vergeldingsmaatregelen tegen de EU. "We verwachting dat de conclusies (van een groep experten) zullen worden overgemaakt" aan president Joseph Kabila, zo deelde hij mee. "Als er een beslissing is, zullen we dat meedelen."



Herkolonisatiepoging

De Congolese regering wijst in de eerste plaats België met de vinger voor de opgelegde maatregelen. Mende, die naast minister ook regeringswoordvoerder is, stelde dat ons land bezig is met een poging Congo te "herkoloniseren". "De neiging tot koloniseren is er nog altijd", zo deelde hij mee aan de pers.