Jongetje (10) bedenkt toestel dat belet dat kinderen omkomen in snikhete auto's

20/06/17 - 18u02 Bron: The New York Post, Fox News

Bishop Curry © GoFundMe.

Hij is amper 10 jaar oud maar o zo pienter. Het Amerikaanse jongetje Bishop Curry heeft een apparaatje bedacht dat in de toekomst moet beletten dat er nog drama's gebeuren in oververhitte wagens. Bovendien haalde de scholier al voldoende geld op om het toestel verder te kunnen ontwikkelen.

Het is telkens een enorme tragedie wanneer ouders er te laat achterkomen dat ze hun zoontje of dochtertje in de auto zijn vergeten en moeten vaststellen dat hun oogappel het leven liet in een te hete wagen.



Dergelijke drama's laten ook Bishop Curry niet onberoerd. Volgens het kereltje moest er dringend een oplossing uit de bus komen om dit onheil in de toekomst te voorkomen. Dus ging hij aan de slag en vond een apparaat uit dat de naam 'Oasis' kreeg.



Het toestel moet bevestigd worden aan de achterkant van de hoofdsteun van de bestuurders- en passagierszetel vooraan. Zit er nog iemand extra in de wagen en het kwik scheert hoge toppen, dan blaast het apparaat koele lucht en waarschuwt onmiddellijk de hulpdiensten.



Volgens de scholier zal het patent voor zijn prototype binnen het jaar worden goedgekeurd. Het jongetje verzamelde eveneens al de nodige fondsen voor zijn project. Via GoFundMe haalde hij zo'n 25.000 dollar (omgerekend 22.500 euro) op. Verschillende producenten zouden naar verluidt in de rij staan om 'Oasis' op de markt te brengen.