VN beschuldigen militie in Congo van "gruwelijke aanvallen"

20/06/17



Een militie in Congo heeft volgens de Verenigde Naties de afgelopen twee maanden honderden dorpsbewoners doodgeschoten, in stukken gehakt en verbrand in het gebied Kasai. De VN-mensenrechtencommissaris Said Raad al-Hussein heeft de congolese autoriteiten ervan beschuldigd de militie te bewapenen.