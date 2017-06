Door: redactie

20/06/17 - 13u37 Bron: vtmnieuws.be

video

Otto Warmbier, de Amerikaanse student die tijdlang werd vastgehouden in Noord-Korea, is overleden. Dat meldt het ziekenhuis in Ohio waar de 22-jarige student verbleef. Warmbier had een ernstig hersenletsel opgelopen en lag in een coma.