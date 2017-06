Zware brand in Nederland: inwoners Hamont-Achel moeten ramen en deuren gesloten houden

Bewerkt door: ADN

In het Zuid-Nederlandse en aan het Belgische Hamont-Achel grenzende Budel is vandaag een brand uitgebroken die in de wijde omgeving te zien is, zo hebben Nederlandse regionale media gemeld. De politie van de zone Hano adviseert de inwoners van Hamont-Achel om ramen en deuren gesloten te houden.