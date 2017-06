Dodelijk ongeval na straatblokkade door migranten bij Calais

SPS

20/06/17 - 08u59 Bron: Belga

Een hindernis die migranten hebben opgesteld op een snelweg bij het Franse Calais, heeft een dodelijk ongeval veroorzaakt. De bestuurder van een bestelwagen met Poolse nummerplaat kwam om het leven, zo zei de prefectuur.

Migranten hadden in de nacht boomstammen op de A16 gelegd. De bestelwagen was op drie geblokkeerde vrachtwagens ingereden en in brand gevlogen. Negen migranten die in een van de vrachtwagens zaten, zijn opgepakt.



In de regio rond de Noord-Franse havenstad verzamelen zich al jarenlang mensen die Groot-Brittannië binnen willen. Volgens de regionale krant La Voix du Nord worden sinds eind mei steeds vaker straten geblokkeerd om vrachtwagenchauffeurs te doen stoppen. Zo willen ze proberen aan boord van het voertuig te klimmen, die dan per veerboot of de spoortunnel hun weg naar Groot-Brittannië voortzetten.