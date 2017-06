Mensenrechtenhof: Russische homowet is illegaal

Bewerkt door: ib

20/06/17 - 10u40 Bron: Belga

Een demonstrant houdt in Mexico een bord omhoog met een afbeelding van de Russische president Vladimir Poetin tijdens een demonstratie bij de Russische ambassade tegen het aanhoudende geweld en discriminatie tegen de LBGT-gemeenschap in het land. "Stop homofobie. Rusland, we zijn met jullie. Laten we een einde maken aan de anti-gaywetten", staat er op het bord. © reuters.

De Russische wet die 'propaganda' voor homoseksualiteit verbiedt, is discriminerend en in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Het Europees Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) heeft dat vandaag geoordeeld.

Het promoten van 'niet-traditionele seksuele relaties' bij minderjarigen is sinds 2013 strafbaar in de hele Russische federatie. Drie homoactivisten waren de straat opgegaan om te protesteren en kregen boetes omdat ze op vlaggen schreven dat homoseksualiteit normaal is.



Zwijgen over geaardheid

Het drietal zei veroordeeld te zijn hoewel de vlaggen met opschriften die ze hadden ontplooid, onschuldig en banaal waren. Ook wezen ze op de impact van de wet op hun dagelijks leven. Ze zijn verplicht om te zwijgen over hun geaardheid als een minderjarige aanwezig is.



Russische rechters lieten de boetes in stand, waarop de drie naar het hof in Straatsburg stapten. Dat oordeelt dat de wet weliswaar is bedoeld om minderjarigen te beschermen, maar in strijd is met het verbod op discriminatie en de vrijheid van meningsuiting. Bovendien worden de vooroordelen tegen homo's erdoor versterkt en dient de wet "geen legitiem publiek belang''. Ten slotte wordt de wet ook nog eens willekeurig toegepast, aldus het hof. De drie eisers kregen van het hof schadevergoedingen tussen 8.000 en 20.000 euro toegezegd.